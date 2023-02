Intimidazione a Calabria Verde, molotov su auto di servizio

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 16 FEB - Atto intimidatorio nei confronti di Calabria Verde, azienda della regione Calabria che si occupa della cura e della gestione del patrimonio forestale, e dei suoi dipendenti impegnati in lavori di pulizia dei fiumi di Corigliano Rossano. Nella mattinata di oggi, infatti, è stata rinvenuta su una autovettura di servizio una bottiglia contenete benzina con relativo innesco.

Ai dipendenti impegnati nelle operazioni di risanamento idraulico dei fiumi nella Sibaritide esprime "vicinanza e incondizionata solidarietà" il direttore di Calabria Verde Giuseppe Oliva, che, è scritto in una nota, "ha già provveduto a formalizzare denuncia alle autorità competenti, affinché vengano individuati e puniti i responsabili di un atto che comunque, assicura lo stesso, non fermerà l'azione e l'operato dell'Azienda". (ANSA).