Perseguita ex moglie e le danneggia auto,divieto avvicinarla

(ANSA) - CROTONE, 15 FEB - La Squadra mobile di Crotone ha sottoposto un 61 anni alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, alla sua abitazione e a tutti i luoghi frequentati, con divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, anche informatico.

Il provvedimento è stato emesso dopo la denuncia della donna che ha riferito di essere stata oggetto per mesi di atti persecutori da parte dell'ex marito, ricevendo insulti, minacce e continue molestie da parte dell'ex che non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. In varie occasioni l'uomo l'avrebbe anche pedinata e seguita nei suoi spostamenti verso il luogo di lavoro e verso casa, arrivando anche a danneggiare la sua automobile, provocandole così un forte stato di ansia e paura.

La Procura della Repubblica di Crotone, pertanto, accogliendo le risultanze delle indagini ha chiesto una misura cautelare al Gip che ha emesso il provvedimento di divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, immediatamente notificata all'uomo, indagato per atti persecutori e danneggiamento aggravato. (ANSA).