Covid: 134 contagi e una vittima, positività al 5,66%

(ANSA) - CATANZARO, 14 FEB - Sono 134 i contagi da Covid in Calabria dove si registra una vittima (3.327 da inizio pandemia). Il tasso di positività è del 5,66%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, calano di di 5 i ricoverati in area medica (122) e di uno in terapia intensiva (5). Gli attualmente positivi sono 1.049 (-51), gli isolati a domicilio 932 (-45) ed i nuovi guariti sono 184. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 4.217.083 con 630.132 positivi.

A livello provinciale la diffusione del Covid è il seguente: Catanzaro: casi attivi 185 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112161 (111730 guariti, 431 deceduti). Cosenza: casi attivi 418 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187500 (186021 guariti, 1479 deceduti). Crotone: casi attivi 28 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59793 (59514 guariti, 279 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 236 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208810 (207891 guariti, 919 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 63 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53333 (53133 guariti, 200 deceduti). (ANSA).