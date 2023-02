Serie C: Crotone, esonerato l'allenatore Franco Lerda

(ANSA) - CROTONE, 13 FEB - Il Crotone calcio ha esonerato l'allenatore Franco Lerda. La decisione è stata presa all'indomani del pareggio casalingo con il Foggia per 1-1, ma è stata motivata soprattutto dalla serie recente di risultati non esaltanti, con sei punti in cinque gare, che hanno rallentato la rincorsa dei rossoblù verso il primo posto del campionato, attualmente occupato dal Catanzaro.

Come sostituto di Lerda la società avrebbe avviato contatti con Lamberto Zauli, ex calciatore del Vicenza in serie B e già allenatore della Juventus Under 23. (ANSA).