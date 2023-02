Covid: nessun decesso e 49 nuovi contagi, tasso al 3,77%

(ANSA) - CATANZARO, 13 FEB - Sono 49, ieri erano 94, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 1.301 tamponi eseguiti. Zero i nuovi decessi; ieri, invece, se ne è registrato uno che ha portato il totale a 3.326. Il tasso di positività è al 3,77%. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, +4 (117) e nelle terapie intensive, +2 (6). I guariti sono 625.572 (+103), gli attualmente positivi 1.100 (-54) e gli isolati a domicilio 977 (-60).

Ad oggi, secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, le persone risultate positive al Coronavirus sono 629.998. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.214.714 (+1.301).

A livello provinciale, la situazione è la seguente: Catanzaro: casi attivi 188 (22 in reparto, 6 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112131 (111701 guariti, 430 deceduti); Cosenza: casi attivi 490 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 434 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187396 (185917 guariti, 1479 deceduti); Crotone: casi attivi 23 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59782 (59503 guariti, 279 deceduti); Reggio: casi attivi 210 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208788 (207869 guariti, 919 deceduti); Vibo: casi attivi 69 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 60 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53317 (53117 guariti, 200 deceduti). (ANSA).