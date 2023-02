Sisma Turchia-Siria: raccolta fondi Diocesi Cassano Ionio

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 11 FEB - La Diocesi di Cassano allo Ionio ha avviato una raccolta di fondi in favore delle popolazioni di Turchia e Siria, colpite dal terremoto verificatosi nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

L'iniziativa è stata promossa, in particolare, dalla Caritas della Diocesi, che ha recepito le indicazioni del vescovo, monsignor Francesco Savino. Il presule, da parte sua, ha espresso, in una nota- "preghiera e vicinanza in favore delle popolazioni colpite da questa drammatica catastrofe, aggravata dal freddo e dalle condizioni di estrema povertà della popolazione. Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti - ha affermato mons. Savino - ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un'occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite dal sisma".

Le donazioni possono essere effettuate tramite conto corrente postale, bonifico bancario o Banco Posta. Maggiori informazioni sono riportate sul sito Internet della Diocesi. (ANSA).