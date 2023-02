No a invio armi, protesta a Cosenza davanti sede Rai

(ANSA) - COSENZA, 11 FEB - Un gruppo di persone ha inscenato stamattina una manifestazione a Cosenza, davanti la sede della Rai, per chiedere, è scritto in un volantino, "la cessazione dell'invio di armi all'Ucraina, la fine delle sanzioni alla Russia e della vergognosa campagna russofoba in atto, l'annullamento della dichiarazione che condanna la Russia come Stato terrorista, la rinascita di un'Ucraina davvero sovrana, neutrale e democratica, lo scioglimento della Nato, il disarmo nucleare, lo stop alla corsa agli armamenti contro ogni imperialismo e per un ordine mondiale multipolare fondato sul rispetto di tutte le Nazioni e di ogni popolo".

I manifestanti si sono presentati dal mattino con cartelli in atteggiamento assolutamente pacifico. "Siamo qui per ribadire - hanno detto - il nostro dissenso rispetto allo spazio assegnato dall'emittente di Stato al presidente ucraino Zelensky a Sanremo".

"Secondo noi - ha detto Eduardo Zumpano, segretario provinciale del Partito comunista - è propaganda a sostegno della guerra".

