Calcio: giovane tifoso aggredito dopo partita in Calabria

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 11 FEB - Un giovane, del quale non è stata resa nota l'identità, è stato aggredito a Lamezia Terme a conclusione dell'incontro di calcio tra la Paolana, la squadra di cui è tifoso e che aveva seguito in trasferta, e la Promosport Lamezia, valido per il campionato di Eccellenza calabrese.

L'aggressione, messa in atto con calci e pugni, è avvenuta all'esterno dello stadio in cui si era disputata la partita, conclusasi con la vittoria per 3-1 della Promosport Lamezia.

Il giovane aggredito é stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, dove è stato trattenuto per accertamenti.

Sull'episodio ha avviato indagini il Commissariato di Lamezia Terme della Polizia di Stato. Si sta cercando di accertare, in particolare, anche attraverso le testimonianze delle persone che si trovavano insieme alla vittima, se a colpire il giovane siano state una o più persone ed i motivi dell'aggressione. (ANSA).