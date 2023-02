Maltempo:camion si scoperchia per vento,bloccato tratto SS18

(ANSA) - SAN NICOLA ARCELLA, 10 FEB - Traffico bloccato e lunghe code di auto sulla statale 18 a San Nicola Arcella, sulla costa tirrenica cosentina a causa del maltempo. Un camion, infatti, si è scoperchiato su un viadotto a causa del forte vento. Il mezzo, che era vuoto, si è quindi bloccato ostruendo la carreggiata. L'autista è rimasto illeso.

Solo stamani, l'attenuazione dell'intensità del vento ha consentito ai vigili del fuoco di intervenire con un'autogru per liberare la strada.

Al momento la circolazione è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

E' stato riattivato, per adesso a senso unico alternato, il transito sul tratto della Strada statale 18 rimasto bloccato dalla dalla serata di ieri a causa di un autoarticolato scoperchiato dal forte vento. Solo stamani, infatti, i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere gli ostacoli dalla sede stradale approfittando di una pausa nel maltempo.I vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, con un'autogru, sono intervenuti sin dalla serata di ieri sul Ponte Saraceno nel

comune di San Nicola Arcella a causa dell'autoarticolato telonato scoperchiato. Le avverse condizioni meteo e le forti raffiche di vento hanno però reso impossibile il loro intervento per rimuovere l'ostacolo. Rimasti tutta la notte a prestare assistenza ai veicoli rimasti bloccati a causa dell'evento, i vigili del fuoco solo stamani, approfittando di una breve tregua data dal forte vento, hanno tagliato la struttura in ferro incastrata nella ringhiera e nel guardrail di delimitazione della carreggiata rimuovendo tutti gli ostacoli.