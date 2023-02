Covid: calano contagi, tasso e ricoveri in reparti ordinari

(ANSA) - CATANZARO, 10 FEB - Sono tutti in calo i dati relativi alla diffusione del Covid in Calabria. Il Bollettino odierno, infatti, diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, riferisce di una diminuzione dei nuovi contagi, passati dai 123 di ieri a 95; del tasso di positività, dal 6,10 al 5,30%, e dei ricoveri nei reparti ordinari, che risultano sette in meno (totale 115).

Nessun nuovo ricovero nelle rianimazioni, con il totale dei degenti che resta fermo a quota cinque. Si registrano tre nuovi decessi, che porta la cifra complessiva delle vittime a 3.325.

Sono stati effettuati 1.792 nuovi tamponi, (totale 4.210.649 ).

I casi attivi sono 1.168 (-4), gli isolati a domicilio 1.048 (+3) ) e i nuovi guariti 96.

A livello provinciale, la situazione è la seguente.

- Catanzaro: casi attivi 196 (18 in reparto, 5 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.084 (111.654 guariti, 430 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 463 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 407 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187.349 (185.871 guariti, 1.478 deceduti).

- Crotone: casi attivi 46 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.747 (59.468 guariti, 279 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 270 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208.677 (207.758 guariti, 919 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 72 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.289 (53.089 guariti, 200 deceduti). (ANSA).