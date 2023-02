Colpisce la compagna con un vaso sulla testa, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 09 FEB - Un crotonese di 46 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti della Questura di Crotone in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip su richiesta dalla Procura, per maltrattamenti nei confronti della compagna.

Il 2 febbraio scorso, la 34enne è stata vittima dell'ennesima aggressione da parte del compagno; nonostante avesse lasciato da tre giorni la casa in cui viveva con l'uomo per trovare rifugio da un amico comune, è stata raggiunta dall'uomo e colpita alla testa con un vaso in ceramica, che le ha provocato un taglio alla testa con conseguente trauma cranico. Nonostante fosse ferita, la donna è riuscita ad uscire e ad avvicinarsi alla vicina sede della Questura, dove gli agenti si sono prodigati per far giungere sul posto un'ambulanza. Una volta ricevute le cure del caso, la donna ha denunciato i continui maltrattamenti fisici e psichici subìti nel tempo dal compagno, oltre alle lesioni patite quella sera.

I poliziotti si sono messi anche alla ricerca dell'aggressore che una volta rintracciato non si è mostrato collaborativo, tanto da scagliarsi contro gli agenti. Bloccato e portato in Questura e denunciato per maltrattamenti nei confronti della convivente, nonché per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l'emissione del provvedimento restrittivo, l'indagato è stato rintracciato e portato in carcere. (ANSA).