Tumori: inaugurata a Rende panchina rosa per la prevenzione

(ANSA) - RENDE, 04 FEB - E' stata inaugurata a Rende la panchina rosa per sensibilizzare sulla prevenzione del cancro.

L'iniziativa, che si è svolta nei giardini comunali di piazza Borromeo, si propone di "ricordare l'importanza della prevenzione, sensibilizzare sulla lotta ai tumori". Nel week end il Municipio si tingerà di rosa proprio a simboleggiare il sostegno e la vicinanza a chi opera per debellare i tumori.

"L'amministrazione comunale di Rende, rappresentata dalle assessore Marta Petrusewicz e Lisa Sorrentino e dalla consigliera Marisa De Rose - è detto in una nota - ha accolto l'iniziativa dell'associazione Ali Rosa, presente sul territorio calabrese dal 2018 a sostegno delle donne operate al seno, che ha donato la panchina rosa".

Dopo la cerimonia di inaugurazione, la serata è proseguita nella sala di rappresentanza del Comune con un incontro al quale hanno partecipato Antonella Ricioppo, presidente della associazione e Maria Renne senologa del Policlinico Universitario di Catanzaro, responsabile per la Calabria dell'Anisc. (ANSA).