Scontro in galleria nel cosentino, 2 feriti, uno gravissimo

(ANSA) - COSENZA, 04 FEB - Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera molto grave, in un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria della Crocetta, lungo la Statale 107 tra San Fili e Paola, nel cosentino. Lo schianto ha coinvolto un furgone e due automobili.

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere gli occupanti dei veicoli. Sul posto anche le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia stradale.

La statale è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei soccorritori. (ANSA).