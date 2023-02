Ferisce titolare bar con una coltellata alla gola, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 04 FEB - Un uomo di 51 anni, A.P. di Crotone, è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri di Crotone per il ferimento del titolare di un bar avvenuto nella serata di ieri.

La vittima, proprietario di un noto locale nel centro città, al culmine di un diverbio per futili motivi è stato colpito da una coltellata che, per fortuna, ha solo sfiorato la vena giugulare.

L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato condotto all'ospedale di Crotone dove gli sono stati messi alcuni punti di sutura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crotone che dopo aver svolto una serie di verifiche dei sistemi di videosorveglianza ed ascoltato i testimoni presenti nella mattina di oggi hanno eseguito l'arresto del 51enne. (ANSA).