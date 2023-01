Covid:contagi in aumento(235)e tre decessi, tasso al 7,89%

(ANSA) - CATANZARO, 31 GEN - Sono 235, a fronte del 64 di ieri, i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. I tamponi eseguiti sono 2.979 con tasso in risalita al 7,89%. Tre i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 3.301. Stabili i ricoveri nei reparti di cura 136, uno in meno nelle terapie intensive, 11. I guariti sono 623.702 (+319), gli attualmente positivi 1.508 (-87) e gli isolati a domicilio 1.361 (-86).

Ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - le persone risultate positive al Coronavirus sono 628.511 Il totale dei tamponi eseguiti è pari invece a 4.191.415.

A livello provinciale la situazione della diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 156 (21 in reparto, 8 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111850 (111424 guariti, 426 deceduti); Cosenza: casi attivi 796 (71 in reparto, 1 in terapia intensiva, 724 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186558 (185095 guariti, 1463 deceduti); Crotone: casi attivi 46 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59635 (59356 guariti, 279 deceduti); Reggio: casi attivi 310 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 289 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208338 (207423 guariti, 915 deceduti); Vibo: casi attivi 78 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 66 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53149 (52950 guariti, 199 deceduti). (ANSA).