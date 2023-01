Covid: stesso numero di nuovi contagi di ieri (174)

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - In Calabria si registrano 174 nuovi contagi per Covid, lo stesso dato di ieri. Lieve aumento del tasso di positività, che passa dal 6,94 al 7,12%. I nuovi tamponi effettuati sono 2.445 (totale 4.181.588). I nuovi decessi sono due, con la cifra complessiva che raggiunge quota 3.291. Ci sono due ricoveri in più nei reparti ordinari (totale 131), mentre non si registrano nuovi ingressi nelle rianimazioni, dove i degenti restano dieci. I guariti sono 622.602 (+242), gli attualmente positivi 1.890 (-70) e gli isolati a domicilio 1.749 (-72). Complessivamente, le persone risultate positive in Calabria, dall'inizio dell'epidemia, sono 627.783..

I dati relativi all'incidenza del Covid sono contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale i casi Covid sono così ripartiti.

- Catanzaro: casi attivi 162 (26 in reparto, 9 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); casi chiusi 111.666 (111.241 guariti, 425 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.057 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 989 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186.051 (184.594 guariti, 1.457 deceduti).

- Crotone: casi attivi 71 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.555 (59.277 guariti, 278 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 397 (17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 379 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208.087 (207.173 guariti, 914 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 75 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53.092 (52.894 guariti, 198 deceduti). (ANSA).