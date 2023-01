Sicurezza: questore Potenza emette 5 Daspo e due ammonimenti

(ANSA) - POTENZA, 19 GEN - Il questore di Potenza, Antonino Romeo, nel periodo da novembre a gennaio, ha emesso tre divieti di accesso ai pubblici esercizi, due ammonimenti per atti persecutori e due Daspo a carico di persone ritenute responsabili di condotte contrarie alla sicurezza pubblica.

In particolare, tre uomini di Senise (Potenza), in due episodi differenti, hanno "creato con il loro comportamento pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, partecipando attivamente a due liti avvenute all'esterno di un bar". Per due dei responsabili il divieto è per due anni, per il terzo individuo la misura è di 18 mesi.

Gli ammonimenti "a tenere un comportamento conforme alla legge, astenendosi da condotte moleste, persecutorie e prevaricatrici" verso le ex compagne, sono stati emessi a carico di due uomini, uno di Potenza, uno della provincia.

Infine, due tifosi della squadra del Crotone (Lega Pro, girone C) sono stati sanzionati, rispettivamente per uno e due anni, con il divieto di assistere a manifestazioni sportive "per aver acceso e lanciato fumogeni", durante la gara Potenza-Crotone del 24 settembre scorso. (ANSA).