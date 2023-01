In Cile"Real Heroes" performance del calabrese Mauro Lamanna

(ANSA) - CATANZARO, 18 GEN - Nuova tournée in Sud America per "Real Heroes", la performance itinerante scritta e diretta dal catanzarese Mauro Lamanna e da Aguilera Justiniano e prodotta da Oscenica che, dopo aver viaggiato tra Europa e America Latina, torna in Cile con una data al Teatro regionale del Maule di Talca (20 gennaio) e un doppio appuntamento al festival Santiago OFF (25 e 26 gennaio).

Lo spettacolo, dopo il debutto al Greek Art Theatre Karolos Koun di Atene nel 2021, è stato ospitato da numerosi teatri e festival tra Italia, Grecia, Spagna, Cile, Argentina, e Uruguay.

Real Heroes racconta alcune vicende che appartengono alla storia contemporanea italiana e cilena, utilizzando tanto l'esperienza fisica degli spettatori, quanto quella virtuale e immersiva, grazie all'utilizzo di tecnologie quali audio 360 e virtual reality. Ad essere protagoniste sono due storie vere, storie di due padri lontani nello spazio e nel tempo ma legati dallo stesso destino, che combattono per amore e per resistenza.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare su Real Heroes - afferma Lamanna che è anche produttore creativo del progetto - mi sembrava che la drammaturgia fosse infinitamente intima e non immaginavo che potesse ottenere una tale affermazione in luoghi così distanti da noi. E invece, da Napoli ad Atene, da Buenos Aires a Terragona, gli spettatori si sono sentiti estremamente coinvolti nella performance, anche grazie all'utilizzo delle tecnologie di realtà virtuale, riconoscendo in queste storie private un qualcosa di archetipico che accumuna tutti". (ANSA).