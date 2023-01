Armi: pugnali e proiettili in casa, denunciato 61enne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 GEN - I carabinieri di Cataforio hanno denunciato un 61enne per detenzione abusiva ed omessa custodia di armi. All'interno dello scantinato dell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato uno stiletto, tre pugnali, 1500 cartucce di vario calibro, 20 kg di pallini in piombo per munizioni da caccia e quasi 10 kg di polvere da sparo.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre è stato effettuato il ritiro cautelativo per le altre armi regolarmente detenute. (ANSA).