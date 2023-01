Marijuana nascosta nella confezione del panettone, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 GEN - Viaggiava con due etti e mezzo di marijuana nascosta nella confezione di un panettone, ma è stato ugualmente scoperto dagli agenti della Polizia che lo hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per violazione della normativa in materia di immigrazione, in quanto irregolare sul territorio e già destinatario del provvedimento di espulsione.

L'uomo è stato notato dai poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia mentre si aggirava in modo sospetto vicino alla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo. Appena gli agenti si sono avvicinati il soggetto ha mostrata segni di insofferenza e preoccupazione, pertanto è stato sottoposto a pequisizione personale che, al primo controllo, non ha dato esito. Gli agenti hanno però controllato anche la confezione di panettone che l'uomo aveva nello zaino trovando così la droga. (ANSA).