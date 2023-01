Droga: aveva 60 gr di cocaina e 80 di marijuana, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 05 GEN - Ha tentato di sfuggire al controllo dei carabinieri immettendosi, a bordo di un autocarro, in una strada secondaria a velocità sostenuta e provocando un incidente stradale. Una volta fermato è stato trovato con addosso 60 grammi di cocaina nascosti nella biancheria intima e poi altri 80 grammi di marijuana sono stati rinvenuti nella sua abitazione. Per questo motivo, i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno arrestato un 32enne residente a Cittanova, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e per rapina, ex sorvegliato speciale di ps e percettore di reddito di cittadinanza, con l'accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto ai domiciliari.

I militari hanno intimato l'alt ad un autocarro per un normale controllo ma il conducente ha tentato di sfuggire. Una volta intercettato il veicolo, i carabinieri hanno identificato gli occupanti effettuando una perquisizione veicolare e personale. Addosso al conducente è stata trovata la cocaina nascosta in due involucri in plastica. Visti i suoi precedenti, gli investigatori hanno compiuto una perquisizione anche a casa trovando la marijuana, oltre a un bilancino di precisione. I carabinieri, avvalendosi di una squadra specializzata di tecnici Enel, all'interno dell'immobile in uso all'indagato e di proprietà del comune di Cittanova, hanno anche riscontrato un allaccio abusivo alla corrente, facendo scattare per l'uomo una denuncia per furto di energia elettrica. (ANSA).