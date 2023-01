Giornalisti:Arcivescovo Catanzaro in visita ad ANSA Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 03 GEN - L'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Claudio Maniago, è stato in visita nella sede della Calabria dell'agenzia Ansa. accogliendo l'invito rivoltogli dal responsabile, Ezio De Domenico.

Il presule, assieme a don Vitaliano Caruso, dell'Ufficio comunicazione della Diocesi, ed a Claudio Venditti, responsabile dell'Ufficio diocesano Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato, ha visitato la redazione, accompagnato da De Domenico e dagli altri due giornalisti della sede, Alessandro Sgherri (vice responsabile) e Clemente Angotti, informandosi sugli strumenti e le modalità attraverso cui si realizza il lavoro dell'agenzia.

Da un anno a Catanzaro, mons. Maniago, fiorentino con radici familiari friulane, prima di essere nominato alla guida della Chiesa del capoluogo calabrese è stato per dieci anni vescovo ausiliare di Firenze, nominato quando aveva appena 44 anni (all'epoca il più giovane d'Italia), e poi vescovo della Diocesi di Castellaneta, in provincia di Taranto.

L'arcivescovo metropolita, al quale è stato fatto dono dell'edizione 2022 del libro "PhotoAnsa", che raccoglie le più belle immagini realizzate dai fotografi dell'Ansa in Italia e all'estero nell'anno appena trascorso, si é intrattenuto a parlare con i giornalisti di vari argomenti, con un pensiero particolare al Papa emerito Benedetto XVI, scomparso da pochi giorni.

Monsignor Maniago si è congedato ringraziando e rinnovando gli auguri di Buon anno ai giornalisti ed alle loro famiglie.

(ANSA).