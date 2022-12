Università: Reggio, approvato bilancio di previsione 2023

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 DIC - È stato approvato all'unanimità il bilancio previsionale 2023 ed il pluriennale 2023-2025 dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Lo rende noto un comunicato dell'ateneo- Si tratta - è detto nel comunicato - di un "bilancio solido ed equilibrato, che consente di adottare una programmazione di interventi sul fronte del diritto allo studio e dei servizi agli studenti, dell'integrazione del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo, della gestione delle infrastrutture tecniche e della implementazione e manutenzione del patrimonio immobiliare, nonché del supporto alla ricerca e alla terza missione. Il tutto in un contesto finanziario complicato, soprattutto per le ingenti risorse finanziarie aggiuntive occorrenti per gli aumenti dei costi di energia elettrica". Gli organi di governo della Mediterranea hanno anche approvato "il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, un atto che rende trasparenti le partecipazioni della Mediterranea al governo delle attività di enti terzi, soprattutto in tema di ricerca e trasferimento tecnologico. Dal punto di vista dell'offerta formativa, sono state assunte importanti determinazioni in ordine al potenziamento della stessa attraverso l'attivazione di due nuovi corsi di studio magistrali. Si tratta del corso di studio magistrale in 'Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori" (classe LM-50) e del corso di studio magistrale in 'Design per le culture mediterranee', in classe LM-12. I due corsi di Laurea sono naturale prosecuzione di corsi di laurea triennali di successo, già attivi da alcuni anni". (ANSA).