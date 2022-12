Terremoti:sciame sismico nel Tirreno cosentino, sette scosse

(ANSA) - CATANZARO, 29 DIC - Una serie di scosse di terremoto si sono verificate in mare, nel corso della giornata, nel Tirreno cosentino, ad una considerevole distanza, comunque, dalla terraferma.

Le scosse sono state, complessivamente, sette, a partire dalle 11:05 per finire alle 16:26. Le più intense sono state alle 16:10 ed alle 13:38, di magnitudo, rispettivamente, 4.1 e 4.0, mentre le altre non hanno superato la magnitudo 3.

Le scosse, comunque, non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno provocato alcun danno. (ANSA).