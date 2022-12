Musica: successo per Alexia al "Reggio Live Xmas"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 DIC - A Reggio Calabria Teatro Cilea gremito per il concerto di Alexia, che ha presentato il suo nuovo album "My Xmas", in cui sono contenuti dieci brani natalizi in versione inglese, rivisitati in un progetto originale che il pubblico ha dimostrato di apprezzare.

In oltre due ore di concerto, Alexia ha eseguito canzoni di icone come Darlene Love, Steve Wonder, John Lennon e molti altri, dedicando il finale e i bis alle hit che l'hanno resa celebre, con atmosfere tipiche degli anni '60, '70 e '80.

Tra i brani presentati anche "Happy Xmas (War is over)", dedicato ai bambini dell'Ucraina.

Alexia si è esibita accompagnata dalla sua band, composta da Fabio Zacco al pianoforte, Alberto De Rossi alle chitarre elettriche ed acustiche, Pasquale Coscio al basso, Alessandro Piovan alla batteria e percussioni e Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Paola Viapiana e Roberto Alessi ai cori.

Il concerto di Alexia rientra nella prima edizione del "Reggio Live Xmas", il festival di Natale organizzato dalla Città Metropolitana, con la collaborazione del Comune. Lo spettacolo è stato introdotto dal promoter Ruggero Pegna, direttore artistico del Festival, e dal consigliere metropolitano con delega alla Cultura, Filippo Quartuccio.

Il "Reggio Live Xmas" proseguirà il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, quando ad aprire il nuovo anno arriveranno Joe Bastianich e la band "La Terza Classe". (ANSA).