Polizia: riaperta a Catanzaro la sede storica della Questura

(ANSA) - CATANZARO, 26 DIC - Torna nella sua sede storica la Questura di Catanzaro dopo che gli uffici erano stati temporaneamente ospitati in locali poco distanti.

"Dopo sei anni - dice all'ANSA il Questore, Maurizio Agricola - abbiamo ottenuto il rientro di parte dei nostri uffici nella sede prestigiosa di piazza Cavour. L'edificio è stato completamente ristrutturato e messo in sicurezza, nel pieno rispetto delle normative antisismiche. I cittadini di Catanzaro tornano così ad avere un punto di riferimento essenziale per quel che riguarda la Polizia di Stato".

"Tra i prossimi obiettivi - dice ancora il questore Agricola - c'è quello di riportare nella stessa sede storica l'Ufficio denunce, particolarmente importante per i contatti diretti che ha con la cittadinanza. Intanto, sono stati già trasferiti l'ufficio del Questore, quello di Gabinetto, la Digos e la divisione Pasi, d'importanza nevralgica per i cittadini in merito, in particolare, al rilascio dei passaporti e delle licenze di polizia".

Nella sede del Polifunzionale, in località "Cavita", continuano ad essere ospitati, per il momento, la Squadra mobile, l'Ufficio immigrazione, quello del personale, l'Anticrimine, l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e l'Ufficio tecnico logistico. (ANSA).