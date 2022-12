Covid: si riducono contagi, ma con calo drastico tamponi

(ANSA) - CATANZARO, 26 DIC - Si riducono i contagi per Covid in Calabria, passati dai 407 di ieri a 121. Ma sul dato incide fortemente il calo drastico di tamponi effettuati nel giorno di Natale, che sono stati appena 688 rispetto ai 2.307 del giorno precedente (totale 4.092.270). Pressoché inalterato il tasso di positività, che si assesta al 17,59% rispetto al 17,64 del 25 dicembre. Si registra un nuovo decesso (il giorno precedente erano stati otto), con il totale che raggiunge quota 3.198. Sono due in più i ricoveri in area medica (totale 160) ed uno nelle rianimazioni (dieci). I casi attivi sono 6.496 (-342), gli isolati a domicilio 6.326 (-352) ed i nuovi guariti 462. .

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale i casi Covid sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 1.072 (42 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1.023 in isolamento domiciliare); casi chiusi 107.277 (106.869 guariti, 408 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.552 (60 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.490 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178.741 (177.332 guariti, 1.409 deceduti).

- Crotone: casi attivi 279 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.208 (57.932 guariti, 276 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.936 (37 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 203.169 (202.275 guariti, 894 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 453 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 440 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.969 (51.777 guariti, 192 deceduti). (ANSA).