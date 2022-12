Covid: dati incidenza tutti in aumento

(ANSA) - CATANZARO, 23 DIC - Tutti in aumento i dati dell'incidenza del Covid in Calabria. Si registra, infatti, un incremento dei nuovi contagi, che sono 574 rispetto ai 466 di ieri e del tasso di positività, che passa dal 14,89 al 18,06. I nuovi tamponi effettuati sono 3.179 (totale 4.086.255).

Aumentano di tre unità anche i ricoveri in area medica (totale 167). Diminuiscono invece di uno, ed è questo l'unico dato positivo, quelli nelle rianimazioni (17 il dato complessivo). Ci sono poi tre nuovi decessi, che portano il totale a 3.184. Le persone risultate positive dall'inizio dell'epidemia sono, complessivamente, 611.848. I casi attivi sono 6.707 (-644), gli isolati a domicilio 6.523 (-646) ed i nuovi guariti 1.215. I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale, i casi sono così ripartiti: - Catanzaro: casi attivi 1.177 (43 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.124 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106.847 (106.442 guariti, 405 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.309 (64 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178.590 (177.188 guariti, 1.402 deceduti).

- Crotone: casi attivi 321 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 313 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.127 (57.851 guariti, 276 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.233 (39 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.188 in isolamento domiciliare); casi chiusi 202.566 (201.676 guariti, 890 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 464 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.869 (51.677 guariti, 192 deceduti). (ANSA).