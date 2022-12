Covid:in Calabria 466 contagi e 4 vittime, positività 14,89%

(ANSA) - CATANZARO, 22 DIC - Sono 466 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registrano anche quattro vittime con il totale che sale a 3.181. Il tasso di positività scende al 14,89% dal 17,31%. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - calano di 11 i ricoverati in area medica (164) e crescono di 1 in terapia intensiva (18). I casi attivi sono 7.351 (+17), gli isolati a domicilio 7.169 (+27) ed i nuovi guariti 445. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 4.083.076 con 611.274 positivi.

A livello provinciale, i casi Covid sono così ripartiti: Catanzaro: casi attivi 1220 (40 in reparto, 11 in terapia intensiva, 1169 in isolamento domiciliare); casi chiusi 106662 (106258 guariti, 404 deceduti). Cosenza: casi attivi 2708 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2644 in isolamento domiciliare); casi chiusi 178001 (176600 guariti, 1401 deceduti). Crotone: casi attivi 304 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58101 (57826 guariti, 275 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2408 (40 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 202240 (201350 guariti, 890 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 509 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51786 (51594 guariti, 192 deceduti). (ANSA).