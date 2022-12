Teatri: stasera al Cilea il concerto di Natale

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 DIC - Nuovo prestigioso appuntamento al Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria. Dopo la messa in scena dell' "Adriana Lecouvreur" con una cast d'eccezione, il maestro Beatrice Venezi dirigerà stasera il Concerto di Natale organizzato dall'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Ad esibirsi saranno i soprani Francesca Canale e Maria Antonietta Corradino, accompagnati dal Coro polifonico dell'Università Mediterranea, il Coro lirico "Francesco Cilea" diretto dal M° Bruno Tirotta, l'Orchestra del Teatro Francesco Cilea.

"Una serata resa possibile dalla virtuosa collaborazione instaurata con gli attori dell'arte sul territorio, che quest'anno viene coronata dalla prestigiosa presenza del M° Beatrice Venezi che appena una settimana fa è stata in Senato per dirigere, in diretta televisiva, il Concerto di Natale", ha commentato il Rettore della Mediterranea prof. Giuseppe Zimbalatti. "Averla qui a Reggio Calabria, per i nostri ragazzi, per la nostra gente - ha aggiunto il Rettore - penso che sia un occasione di crescita culturale assoluta".

"Sono molto onorata di essere qua - ha dichiarato Beatrice Venezi - Il fatto che ci sia questa collaborazione con l'Università è ancora più denso di significato perché è estremamente importante coinvolgere i giovani in questo genere di eventi, portarli a teatro, portarli a conoscere il nostro grande patrimonio, la nostra tradizione musicale, tutto quello che è la nostra cultura. Questo è il nostro 'petrolio, è il nostro grande valore".

Saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi, Handel, Tchaikovsky, Mascagni e Strauss. "Brani che abbiamo scelto assieme - rivela il M° Venezi -. Con l'orchestra avevamo delle esigenze da ottemperare. È stata una scelta congiunta, concordata". (ANSA).