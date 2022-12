Natale:maxi sequestro di oltre 390mila addobbi nel crotonese

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Un maxi sequestro di oltre 390 addobbi natalizi è stato fatto dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone. I Baschi verdi del Gruppo hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali dislocati sul territorio provinciale, trovando e sequestrando il materiale che è risultato non conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Fra la merce sequestrata, figurano luminarie per addobbi natalizi e altre decorazioni in tema con le imminenti festività. Al termine dei controlli, i prodotti, per un valore commerciale complessivo di circa 100.000 euro, sono stati sequestrati e alle imprese controllate, segnalate alla Camera di Commercio di Crotone, verrà comminata una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 1.032 ad un massimo di 103.292 euro.

Nel corso di un altro intervento, i finanzieri hanno sequestrato centinaia di capi di abbigliamento con marchi di alta moda contraffatti, esposti in vendita in una attività commerciale, con la conseguente denuncia dell'esercente interessato per le ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione.

In un'altra circostanza, il controllo di un'autovettura sospetta, ha portato al sequestro di un coltello a serramanico lungo 14 cm, una roncola della lunghezza di 45 cm ed uno sfollagente.

Infine, durante una verifica in una sala giochi, sono state trovate 16 apparecchiature prive di titolo autorizzativo e non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che per tali violazioni potrà comminare sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro per apparecchio, insieme alla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale da 30 a 60 giorni. (ANSA).