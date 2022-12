Contraffazione: sequestrati 1.500 capi d'abbigliamento

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Oltre 1.500 prodotti di abbigliamento con i marchi contraffatti delle principali griffe, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro nell'ambito di una serie di controlli.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Catanzaro, hanno effettuato un accertamento nei confronti di un italiano residente nel comune di Catanzaro dedito alla commercializzazione mediante i socialnetwork di articoli di ottima fattura riproducenti marchi contraffatti di note marche. Nel dettaglio, le fiamme gialle, durante un controllo stradale, hanno fermato un 37enne anni alla guida di una Audi Q5, a bordo della quale hanno trovato numerosi prodotti di marche pregiate senza alcuna documentazione fiscale di accompagnamento. I militari, insospettiti, hanno esteso le verifiche anche nell'abitazione che l'uomo usava come magazzino e all'interno sono stati trovati centinaia di capi d'abbigliamento invernali pronti alla vendita in occasione delle imminenti festività. Le successive indagini hanno permesso di rilevare la provenienza extra Ue della merce sequestrata, che una volta piazzata sul libero mercato attraverso i canali del web avrebbe consentito all'indagato di realizzare un illecito profitto pari ad oltre mezzo milione di euro.

L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per ricettazione ed introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e gli sono stati sequestrati oltre 1.500 prodotti contraffatti tra cui spiccano giacconi Woolrich e Burberry, piumini Moncler e Palm angels, felpe gucci e Louis Vuitton, scarpe Balenciaga e Valentino oltre a borse di Prada e Chanel. (ANSA).