Sport, cultura e sociale in 2022 di AC Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 DIC - Un anno pieno di "iniziative sportive, culturali, sociali programmate dal Consiglio Direttivo dell'Ente con a capo il presidente Giuseppe Martorano e realizzate dalla direttrice Maria Grazia De Renzo nel corso del primo semestre e dalla direttrice in carica Giuseppina Danile". Così l'Automobile Club di Reggio Calabria definisce il 2022, in un nota-bilancio di fine anno.

A marzo l'AC ha organizzato al liceo scientifico L. Da Vinci la giornata dedicata alla sicurezza stradale in collaborazione con Sara Safe Factor: insieme al pilota di F1 Andrea Montermini si è parlato ai ragazzi di sicurezza stradale e del corretto utilizzo del monopattino. Nello stesso mese i locali dell'ente reggino hanno ospitato la rassegna "Donna: musa tra le arti, pittura, fotografia e musica", in occasione della giornata dell' 8 marzo, e si è tenuto il corso per Ufficiali di gara alla presenza di docenti ed esaminatori di ACI Sport, con 50 nuovi licenziati tra Commissari di Percorso, Verificatori Sportivi e Tecnici. Durante l'anno l'Ac si è avvalso anche della collaborazione delle delegazioni presenti, come quella con la delegazione di Locri con gli autori del libro "La pioggia di Londra" e del documentario "Locride 2.0" progetto condiviso insieme al Liceo Mazzini di Locri. Nello stesso periodo il presidente dell'AC ha accolto la sesta tappa del giro d'Italia a Palmi. A giugno protagonista è stata la realizzazione della 43° Santo Stefano - Gambarie gara di velocità in salita nazionale titolata "Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud" che ha visto allo start di partenza oltre 100 piloti provenienti da tutto il sud Italia.

La fine dell'anno ha visto la realizzazione di altri due importanti eventi: "Ruote nella storia" che ha toccato i comuni di Riace- Camini e Stigano e, la terza domenica di novembre come ogni anno, una messa per la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

"Dicembre, mese di resoconti ma anche di nuovi progetti e scambi augurali che l'AC ha realizzato mettendo a disposizione locali della sede alle associazioni culturali, artistiche, musicali del territorio e ai giovani studenti del Conservatorio Cilea", conclude la nota. (ANSA).