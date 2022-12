Carabinieri: comandante "Culqualber" visita Legione Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 DIC - Il Comandante interregionale "Culqualber" dei carabinieri, Generale di Corpo d'armata Riccardo Galletta, ha visitato a Catanzaro la sede del Comando Legione Calabria dove ha incontrato una rappresentanza dei circa seimila militari che sono in servizio nella regione.

"Il Comandante interregionale - è detto in un comunicato - si è complimentato con i carabinieri della Legione Calabria per il lavoro svolto finora. Lavoro che è stato riconosciuto proprio nella giornata di ieri dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della sua prima visita istituzionale. La Legione Carabinieri Calabria, infatti, è stato il primo reparto dell'Arma visitato dal rappresentante di Governo da quando si è insediato".

A fare gli onori di casa è stato il Comandante della Legione, Generale di brigata Pietro Salsano.

Nel suo intervento il generale Galletta ha sottolineato "l'importanza dell'unione quale valore necessario per costruire un mondo e una società improntati alla solidarietà e al bene comune. L'unione, anche nei reparti dell'Arma, e lo spirito di corpo tra i carabinieri - ha detto l'alto ufficiale - rappresentano una strategia vincente anche nell'assolvimento dei quotidiani compiti istituzionali".

Nell'augurare a tutti un buon lavoro e un sereno Natale, il generale Galletta ha evidenziato come "la famiglia debba essere considerata un valore prioritario poiché la sua coesione lascia emergere in modo positivo ed efficace le individualità di uomini e donne che, nei secoli, hanno fatto dell'Arma un punto di riferimento per la popolazione". (ANSA).