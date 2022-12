Covid: calano contagi, tasso e ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 18 DIC - Dati in positivo per quel che riguarda l'incidenza del Covid in Calabria. Diminuiscono i nuovi contagi, passati dai 659 di ieri a 504; il tasso di positività, dal 18,74 al 17,54%. ed i ricoveri in area medica, meno quattro (totale 179). I nuovi tamponi effettuati sono 2.874 (dato complessivo 4.069.844). Non si registra alcun nuovo ingresso nelle rianimazioni, con il numero di degenti che resta fermo a 15. L'unico dato in peggioramento é quello dei decessi, che sono quattro in più (ieri ce n'era stato soltanto uno), con il totale che raggiunge quota 3.163. I casi attivi sono 7.976 (+20), gli isolati a domicilio 7.782 (+24) ed i nuovi guariti 480.

Complessivamente, le persone risultate positive nella regione dall'inizio dell'epidemia sono state 609.139 A livello provinciale i casi sono così distribuiti.

- Catanzaro: casi attivi 1.503 (45 in reparto, 12 in terapia intensiva, 1.446 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105.789 (105.387 guariti, 402 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.761 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.696 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177.277 (175.886 guariti, 1.391 deceduti).

- Crotone: casi attivi 319 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.954 (57.682 guariti, 272 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.630 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2.583 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201.387 (200.499 guariti, 888 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 566 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 555 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.634 (51.443 guariti, 191 deceduti).

I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. (ANSA).