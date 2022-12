Stalking: perseguita l'ex fidanzato, divieto di avvicinarsi

(ANSA) - CATANZARO, 17 DIC - Ha molestato ripetutamente l'ex fidanzato minacciandolo e offendendo, e provocandogli uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. Per questo motivo i carabinieri di Squillace, nel catanzarese, hanno notificato ad una donna un'ordinanza di divieto di avvicinarlo e di frequentare gli stessi luoghi dell'ex.

La donna, indagata per atti persecutori, dopo l'interruzione della relazione, secondo l'accusa, ha molestato l'ex fidanzato, lo ha minacciato con condotte reiterate e abituali, aggredendolo verbalmente e fisicamente, presentandosi alla abitazione e pretendendo di entrare all'interno del condominio anche durante la notte. Inoltre si sarebbe anche presentata sul luogo di lavoro dell'uomo offendendolo dinanzi ai colleghi e contattandolo continuamente sul telefono cellulare e sui social network.

Condotte che, per l'accusa, hanno provocato all'uomo un grave stato di ansia e di paura ingenerando un fondato timore per la propria incolumità e facendogli cambiare le proprie abitudini di vita. (ANSA).