Covid:Calabria, 659 contagi e una vittima, positività 18,74%

(ANSA) - CATANZARO, 17 DIC - Sono 659 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registra una vittima con il totale da inizio pandemia che è di 3.159. Il tasso di positività è 18,74%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, aumentano di 4 in area medica (183) e di 2 in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 7.956 (-5), gli isolati a domicilio 7.758 (-11) ed i nuovi guariti 663. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 4.066.970 con 608.635 positivi.

A livello provinciale, i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1608 (46 in reparto, 12 in terapia intensiva, 1550 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105551 (105151 guariti, 400 deceduti). Cosenza: casi attivi 2619 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2555 in isolamento domiciliare); casi chiusi 177271 (175881 guariti, 1390 deceduti). Crotone: casi attivi 331 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 317 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57941 (57669 guariti, 272 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2706 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2655 in isolamento domiciliare); casi chiusi 201176 (200289 guariti, 887 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 494 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 483 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51619 (51428 guariti, 191 deceduti). (ANSA).