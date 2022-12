Controlli carabinieri nel reggino, trovata una pistola

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 DIC - I carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio a Condofuri e Roccaforte del Greco, hanno effettuato diverse perquisizioni veicolari e domiciliari, identificato 72 persone e controllato 52 veicoli.

A Roccaforte del Greco, gli uomini dell'Arma hanno trovato, all'interno di un casolare abbandonato, una pistola Beretta cal.

7.65 con matricola punzonata e in buono stato di conservazione, avvolta in un panno, all'interno della canna fumaria del camino nonché 39 cartucce di vario calibro, in un contenitore occultato nell'incavo di un muro dell'abitazione.

A Condofuri Marina, inoltre, i militari hanno notificato al titolare di un circolo ricreativo, un provvedimento emesso dal Questore di Reggio Calabria di sospensione della licenza, ex art. 100 Tulps, con la conseguente chiusura dell'attività commerciale per 15 giorni. L'attività, secondo l'accusa, era punto di ritrovo e aggregazione di molti avventori gravati da diversi precedenti di polizia, nonché di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti che sono stati segnalati alla Prefettura di Reggio Calabria. Diverse sono state anche le sanzioni contestate per la violazione riscontrate sulla normativa anti - covid nonché del gioco d'azzardo. (ANSA).