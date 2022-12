Rifiuti:Conai,in Calabria cresce differenziata imballaggi

(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Nel 2020 e nel 2021, in Calabria, sono state conferite rispettivamente 122.100 e 126.770 tonnellate di rifiuti di imballaggio. E' quanto rende noto il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) nel disegnare un bilancio e un consuntivo delle performance sostenibili delle regioni italiane nella raccolta degli imballaggi.

Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata Conai nel 2021 ha trasferito ai Comuni della Calabria oltre 17 milioni e 900mila euro. Una cifra in crescita rispetto ai 15 milioni e 984mila del 2020.

"Il miglioramento dei risultati della Calabria - afferma Fabio Costarella, responsabile dei piani di sviluppo al Centro-Sud di Conai - è incoraggiante.

Anche per questo i corrispettivi che il Consorzio riconosce ai Comuni della regione sono in aumento di circa due milioni di euro. Ma resta ancora molto da fare. La Calabria continua a soffrire di una carenza di impianti: un gap che andrebbe colmato quanto prima. Soprattutto in alcune province, poi, la raccolta deve crescere sia in qualità sia in quantità".

Secondo gli ultimi dati Ispra (2020), la provincia più virtuosa è Catanzaro, che differenzia il 61,7% dei suoi rifiuti complessivi. In provincia, nello stesso anno, oltre 72 kg di imballaggi per cittadino vengono conferiti a Conai. Nel 2021 dovrebbero essere superati i 77 kg pro-capite. Segue Cosenza, la cui percentuale di raccolta differenziata totale sfiora il 60%.

Alti i conferimenti a Conai in provincia lo stesso anno: più di 77 kg per cittadino, con una crescita a oltre 79 kg nel 2021.

La provincia di Vibo Valentia ha una raccolta differenziata complessiva del 53,9%, e dai suoi abitanti arrivano a Conai oltre 74 kg a testa nel 2020, in crescita nel 2021 (oltre 77,7 kg). Le province di Crotone e di Reggio Calabria hanno una differenziata pari a circa il 32,7% e il 37,8% dei rifiuti rispettivamente. Da Crotone arrivano a Conai quasi 60 kg di imballaggi per cittadino, da Reggio quasi 53 kg. Per entrambe il 2021 si prospetta in miglioramento: 66,6 kg di pro-capite da Crotone e 53,7 kg da Reggio. (ANSA).