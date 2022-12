Covid:lieve aumento di contagi, tasso e ricoveri area medica

(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Registrano un lieve incremento i dati principali dell'incidenza del Covid in Calabria. I contagi passano dai 710 di ieri a 733, con il totale che raggiunge quota 607.372. Il tasso di positività é il 20,05%, con un aumento rispetto a ieri, quando era stato il 18,56. I tamponi effettuati nella giornata di ieri sono stati 3.655 (totale 4.059.979). I ricoveri in area medica sono tre in più (dato complessivo 185), mentre quelli nelle rianimazioni sono uno in meno (12). Ci sono tre nuovi decessi, che portano il totale a 3.157. I casi attivi sono 8.328 (-144), gli isolati a domicilio 8.131 (-146) ed i nuovi guariti 874 (totale 595.887 (+874). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano pubblicato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

A livello provinciale la situazione è la seguente: - Catanzaro: casi attivi 1.743 (39 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.694 in isolamento domiciliare); casi chiusi 105.088 (104.688 guariti, 400 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 2.772 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.703 in isolamento domiciliare); casi chiusi 176.673 (175.285 guariti, 1.388 deceduti).

- Crotone: casi attivi 339 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.853 (57.581 guariti, 272 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.791 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.735 in isolamento domiciliare); casi chiusi 200.767 (199.880 guariti, 887 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 489 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 475 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.551 (51.360 guariti, 191 deceduti). (ANSA).