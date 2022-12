Si chiude in casa con figlia e nipoti e apre gas,Ps li salva

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 14 DIC - In preda ad un raptus di follia ha rinchiuso in una stanza la propria figlia e le due nipoti minori e ha aperto il gas con il rischio di far saltare in aria l'appartamento e provocare una strage. E' accaduto a Corigliano Rossano dove una donna, in stato di forte agitazione, ha telefonato chiedendo aiuto al 113.

Gli agenti del Commissariato di Ps sono intervenuti nell'abitazione e dopo avere forzato una porta finestra hanno anche provveduto a disattivare il contatore elettrico, chiudere il gas dal vano cucina, che era stato aperto in precedenza dall'uomo, e ad aprire tutte le finestre interne per far arieggiare l'ambiente.

La donna e le sue figlie minori sono state allontanate e messe in sicurezza mentre gli agenti, in attesa dell'arrivo del personale medico, hanno eseguito delle manovre di primo soccorso sull'uomo svenuto a seguito delle esalazioni di gas. L'uomo, una volta ripresi i sensi, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. (ANSA).