Manca l'acqua,sindaco Catanzaro chiude scuole per due giorni

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura per venerdì e sabato prossimi di 26 istituti scolastici a causa della sospensione dell'erogazione dell'acqua da parte della Sorical, la società che gestisce in Calabria le risorse idriche.

La sospensione è motivata, secondo quanto riferito dalla Sorical, dalla necessità di effettuare interventi urgenti di riparazione della condotta.

"L'interruzione del servizio idrico - è detto in una nota stampa del Comune - comporta l'impossibilità di fare funzionare i servizi igienici e quindi di garantire le condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attività didattiche nel giorno interessato dalla sospensione della fornitura idrica e in quello successivo per la necessità di attendere la normalizzazione del funzionamento della rete idrica". (ANSA).