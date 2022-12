Covid: in Calabria 710 casi, 4 vittime e positività 18,56%

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Sono 710 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registrano anche quattro vittime, con il totale da inizio pandemia che sale a 3.154. In calo il tasso di positività che passa dal 21,59% di ieri al 18,56% di oggi. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi e uscite - lieve aumento dei ricoverati: +3 in reparto (182) e +2 in terapia intensiva (13). I casi attivi sono 8472 (-47), gli isolati a domicilio sono 8.277 (-52) ed i nuovi guariti 753. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.056.324 con 606.639 positivi.

A livello provinciale i casi Covid sono così suddivisi: Catanzaro: casi attivi 1740 (40 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1690 in isolamento domiciliare); casi chiusi 104906 (104507 guariti, 399 deceduti). Cosenza: casi attivi 2876 (73 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2803 in isolamento domiciliare); casi chiusi 176385 (174997 guariti, 1388 deceduti). Crotone: casi attivi 328 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57821 (57550 guariti, 271 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2865 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2818 in isolamento domiciliare); casi chiusi 200415 (199529 guariti, 886 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 466 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51534 (51343 guariti, 191 deceduti). (ANSA).