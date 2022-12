Aggrediscono giovane, denunciati e sottoposti a daspo urbano

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 13 DIC - Tre giovani sono stati denunciati dalla Polizia in quanto ritenuti gli autori di un'aggressione compiuta a Vibo Valentia ai danni di un giovane nell'ottobre scorso. In quell'occasione, una telefonata al 113 aveva segnalato che nel centro cittadino, nei pressi di un istituto scolastico, un gruppo di persone stava aggredendo un giovane. Dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Vibo Valentia con l'ausilio della Squadra di polizia giudiziaria del Posto fisso di Tropea, è emerso che il sabato precedente all'aggressione c'era stato un diverbio, per futili motivi, fra la vittima e degli altri ragazzi nei pressi di un locale nel centro cittadino. Non ritenendosi soddisfatti dell'esito della discussione avuta il sabato sera, tre soggetti avrebbero organizzato una spedizione punitiva nei confronti del ragazzo con cui avevano avuto la discussione. Il piano, secondo l'accusa, è stato messo in atto il 17 ottobre quando lo raggiungevano a bordo di una autovettura all'esterno dell'istituto scolastico dove sapevano lo avrebbero trovato, per poi colpirlo con un bastone, calci e pugni. I tre sono stati così denunciati per lesioni aggravate dai futili motivi e dalla premeditazione.

Parallelamente al procedimento penale, il Questore di Vibo Valentia, all'esito dell'istruzione del procedimento da parte della Divisione Anticrimine, ha adottato nei confronti dei 3 un provvedimento del cosiddetto "Daspo Willy" che prevede il divieto di accesso e di stazionamento nei pubblici esercizi e/o locali di pubblico intrattenimento all'interno del Comune di Vibo Valentia per 2 anni. (ANSA).