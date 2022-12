Covid: Calabria, 295 contagi e una vittima, positività 17,1%

(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - Sono 295 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria con il tasso di positività che sale dal 13,15 al 17,1%. Nelle ultime 24 ore si è verificato anche un decesso (3.147 il totale dal inizio pandemia). Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, si registrano 8 ricoverati in più in area medica (176) mentre restano stabili a 12 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 8.401 (-7), gli isolati a domicilio 8.213 (-15) ed i nuovi guariti 301. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.047.219 con 604.789 positivi.

A livello provinciale, i casi Covid sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1714 (43 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1661 in isolamento domiciliare); casi chiusi 104383 (103986 guariti, 397 deceduti). Cosenza: casi attivi 2969 (68 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2901 in isolamento domiciliare); casi chiusi 175742 (174358 guariti, 1384 deceduti). Crotone: casi attivi 301 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57725 (57454 guariti, 271 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2729 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2684 in isolamento domiciliare); casi chiusi 200025 (199139 guariti, 886 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 488 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 475 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51419 (51229 guariti, 190 deceduti). (ANSA).