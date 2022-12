Papa: nomina mons. Checchinato vescovo di Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 10 DIC - Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano mons. Giovanni Checchinato, finora vescovo di San Severo.

Ad annunciare in cattedrale in contemporanea la nomina del nuovo arcivescovo mons. Checchinato è stato il reggente della Diocesi mons. Giuseppe Piemontese. "Il nuovo Arcivescovo - ha detto mons. Piemontese - troverà una Chiesa viva e bella, che sta portando a compimento il ricco anno santo giubilare per gli 800 anni di dedicazione della Cattedrale 'S. Maria Assunta'. Al Padre Arcivescovo Giovanni, fin da ora, manifestiamo la nostra gratitudine per aver accettato la missione affidatagli da Papa Francesco; gli diamo il benvenuto tra noi e gli assicuriamo massima collaborazione, obbedienza e preghiera a conforto per la sua persone e il suo ministero" Nato a Latina nel 1957, Mons. Checchinato ha guidato la Diocesi di San Severo, in Puglia, dal 2017 e subentrerà al compianto Francesco Nolè, scomparso di recente. L'arrivo ufficiale a Cosenza del nuovo presule è previsto tra una ventina di giorni e molti fedeli sperano che sia il nuovo Arcivescovo a celebrare la Santa Messa di Natale.

Il Santo Padre ha nominato anche nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea. E' mons. Stefano Rega, del clero della diocesi di Aversa. Mons. Rega prende il posto di mons. Leonardo Bonanno.

