Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 93

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 10 DIC - Sono 93 i migranti arrivati nel tardo pomeriggio al porto di Roccella Ionica, nella Locride, dopo essere stati intercettati e soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera a largo delle coste calabresi.

I migranti di origine siriana, afgana e iraniana, erano a bordo di una barca a vela, in balia delle avverse condizioni meteomarine, che sarebbe partita giorni addietro da un porto turco. Tra loro diverse donne e molti minori, circa una trentina.

Condotti in porto sono stati accolti dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile che hanno prestato loro le prime cure in attesa di essere identificati dalla Polizia di Stato. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate e gestite dalla prefettura di Reggio Calabria. (ANSA).