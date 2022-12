Violenza sessuale su una minorenne, arrestato 35enne

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 09 DIC - I carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno arrestato un 35enne con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne. La ragazza, secondo l'accusa, sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale con l'uomo che conosceva e con il quale era in automobile per tornare a casa.

I militari di una pattuglia della Compagnia, impegnati in un normale controllo del territorio, transitando sulla provinciale Sibari - Villapiana hanno notato la vettura ferma e qualcosa di strano che ha richiamato la loro attenzione. Una volta fermati e compiuti gli accertamenti hanno arrestato l'uomo. (ANSA).