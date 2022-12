Droga: trovato in possesso di 1,7Kg di stupefacente, arresto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 09 DIC - Era in possesso di alcuni involucri di droga e di due coltelli di genere vietato nascosti in un ciclomotore. Un diciannovenne è stato arrestato a Reggio Calabria dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizionamento di arma comune da sparo e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I poliziotti, dopo avere fermato il diciannovenne per un controllo, gli hanno trovato addosso alcuni involucri contenenti droga. Successivamente, con l'ausilio di un'unità cinofila, hanno perquisito la sua abitazione e, in diversi luoghi di pertinenza dell'immobile, hanno trovato in totale oltre 1,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti di varia natura.

All'interno di un computer poi c'erano 5,05 grammi di cocaina mentre nel garage dell'abitazione anche 41 cartucce a palla.

Trovata e sequestrata anche la somma di 3.900 euro in contanti custodita in due diversi contenitori. (ANSA).