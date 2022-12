Aggredisce la moglie, divieto di avvicinarla e di parlarle

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 DIC - Personale della Polizia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria hanno arrestato un 55enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie.

Gli agenti della Volante sono intervenuti nell'abitazione della vittima, dopo una segnalazione al 113 da parte di un vicino dove la donna si era nascosta dopo l'aggressione. La donna, che ha riportato lesioni e varie ecchimosi attorno al collo, dopo le cure ricevute dai sanitari del 118 nella sua abitazione, ha denunciato il marito per le violenze subite.

L'uomo è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il giudice ha poi convalidato l'arresto, disponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di divieto di comunicare con quest'ultima con ogni mezzo. (ANSA).